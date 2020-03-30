"Тоттенхэм" предложил свой стадион медикам для борьбы с коронавирусом

"Тоттенхэм" предоставит свой стадион для пользования Национальной службой здравоохранения (NHS) Великобритании, которая борется с пандемией коронавируса. Об этом сообщает Sky Sports.

"Мы всегда говорили о своих обязательствах перед обществом, и сейчас это важно как никогда. Мы гордимся усилиями всех тех, кто вовлечен в борьбу с COVID-19, и сегодня это только начало того, что может сделать клуб для помощи", - сказал президент клуба Даниэль Леви.

Ранее "Манчестер Сити" предоставил ложи и комнаты "Этихад" для обучения докторов.

По последним данным, число заразившихся во всем мире составляет 724 759 человек, 34 020 из которых скончались, а 152 087 - выздоровели.

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