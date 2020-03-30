"Тоттенхэм" предложил свой стадион медикам для борьбы с коронавирусом
"Тоттенхэм" предоставит свой стадион для пользования Национальной службой здравоохранения (NHS) Великобритании, которая борется с пандемией коронавируса. Об этом сообщает Sky Sports.
"Мы всегда говорили о своих обязательствах перед обществом, и сейчас это важно как никогда. Мы гордимся усилиями всех тех, кто вовлечен в борьбу с COVID-19, и сегодня это только начало того, что может сделать клуб для помощи", - сказал президент клуба Даниэль Леви.
Ранее "Манчестер Сити" предоставил ложи и комнаты "Этихад" для обучения докторов.
По последним данным, число заразившихся во всем мире составляет 724 759 человек, 34 020 из которых скончались, а 152 087 - выздоровели.
Не пропустите: "Манчестер Сити" подозревает "Арсенал" в организации заговора | http://soccernews.ru
главное
-
УЕФА обсудит потенциальный перенос матчей 1 апреля
-
ЦСКА официально продлил карантин до 1 мая
-
Месси в инстаграме объявил о снижении зарплат игроков "Барселоны" на 70%
-
"Манчестер Сити" подозревает "Арсенал" в организации заговора
-
Уволенные тренеры получают солидные деньги, Китай дает жару Европе, а лидер на космическом расстоянии от других: ТОП-20 самых высокооплачиваемых тренеров современности. Часть 2
Лента новостей
-
Фанаты гладбахской "Боруссии" установят картонные фигуры фанатов на домашнем стадионе
-
Футболисты "Зенита" выделили средства больнице для борьбы с коронавирусом
-
"Тоттенхэм" предложил свой стадион медикам для борьбы с коронавирусом
-
РФС временно изменил логотип из-за пандемии коронавируса
-
Федун поделился мнением о продлении карантина для игроков "Спартака"
-
Тренер сборной Бразилии считает, что Неймар важен, но не незаменим
-
Тренер сборной Бразилии считает, что Неймар важен, но не незаменим
-
Иммобиле на карантине "отбирает" еду у сына
-
Экс-капитан "Спартака" Титов сравнил клуб с коронавирусом
-
Цорн заявил, что отмена сезона - худший сценарий для "Спартака"
-
2
Роналду призвал всех оставаться дома
-
УЕФА обсудит потенциальный перенос матчей 1 апреля
-
ЦСКА официально продлил карантин до 1 мая
-
Цорн поделился мнением о работе главного тренера "Спартака" Тедеско
-
Главный тренер "Галатасарая" Терим, заразившийся коронавирусом, выписан из больницы
-
Промес нарушил карантин в Голландии. "Аякс" проведет с ним беседу
-
1
Хави отреагировал на решение игроков "Барселоны" пойти на сокращение зарплаты на 70%
-
1
Гризманн заявил, что хотел бы играть за "Барселону" под 7-м номером
-
Широков высказал предположение о том, когда закончится пауза в РПЛ
-
Спортивный директор "Тамбова" считает, что урезать зарплату игрокам его команды будет несправедливо
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18