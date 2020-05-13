"Тоттенхэм" предложит "Ювентусу" обмен игроками

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"Тоттенхэм" предложит "Ювентусу" обмен игроками

"Тоттенхэм" и "Ювентус" могут совершить обмен футболистами.

Как сообщает TMW, "шпоры" хотят заполучить Алекса Сандро, а взамен клуб готов отпустить Сержа Орье. Скорее всего, лондонскому клубу нужно будет доплатить за переход игрока, так как трансферная стоимость Сандро выше.

В текущем сезоне Сандро провел 31 игру, в которых отметился пятью голевыми передачами.

На счету Орье два гола и девять ассистов в 33 матчах.

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