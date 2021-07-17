"Тоттенхэм" предпочитает отпустить Кейна в "Челси", а не в "Манчестер Сити"

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"Тоттенхэм" предпочитает отпустить Кейна в "Челси", а не в "Манчестер Сити"

Фото твиттер Харри Кейна

Будущее нападающего лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейна остаётся неопределённым, пишет The Athletic.

27-летний футболист твёрдо намерен сменить команду, однако ни один из клубов не готов удовлетворить финансовые требования "шпор".

В связи с этим, скорее всего, будут рассматриваться варианты с включением в сделку других игроков. В этой ситуации "Челси" оказался в более выигрышном положении, чем "Манчестер Сити".

Дело в том, что "синие" готовы предложить Тэмми Абарахама, чья кандидатура полностью устраивает "Тоттенхэм". "Горожане", в свою очередь, намеревались отправить в Лондон Рахима Стерлинга, а его зарплата столичному клубу не по карману.

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