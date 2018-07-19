"Тоттенхэм" представил домашний и гостевой комплекты формы

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"Тоттенхэм" представил домашний и гостевой комплекты формы"Тоттенхэм" представил домашний и гостевой комплекты формы на следующий сезон.

Комплект формы исполнен в бело-синих цветах, шорты - синие. 

Гостевая форма исполнена в сине-бирюзовых цветах.

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2 Манчестер Юнайтед 38 81
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4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
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