"Тоттенхэм" представил домашний и гостевой комплекты формы на следующий сезон.

Комплект формы исполнен в бело-синих цветах, шорты - синие.

Гостевая форма исполнена в сине-бирюзовых цветах.

Tottenham drop their 2018/19 home and away kits ⚪



( via @SpursOfficial) pic.twitter.com/3qOvYx4MPp