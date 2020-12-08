"Тоттенхэм" представил Кейна в неожиданном образе после дерби с "Арсеналом"

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"Тоттенхэм" представил Кейна в неожиданном образе после дерби с "Арсеналом""Тоттенхэм" представил форварда Харри Кейна в образе героя сериала "Игра престолов" после матча АПЛ с "Арсеналом" (2:0).

Форвард забил гол и отдал результативную передачу в прошедшем дерби Северного Лондона.

"Шпоры" сделали коллаж, на котором Кейн представлен в образе Короля Севера.

"Лучший бомбардир в истории дерби. Король Севера ", – говорится в твиттере команды.

В текущем сезоне англичанин принял участие в 11 матчах Премьер-лиги, забил 8 голов и отдал 10 результативных передач. 

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