"Тоттенхэм" представил Кейна в неожиданном образе после дерби с "Арсеналом"

"Тоттенхэм" представил форварда Харри Кейна в образе героя сериала "Игра престолов" после матча АПЛ с "Арсеналом" (2:0).

Форвард забил гол и отдал результативную передачу в прошедшем дерби Северного Лондона.

"Шпоры" сделали коллаж, на котором Кейн представлен в образе Короля Севера.

"Лучший бомбардир в истории дерби. Король Севера ", – говорится в твиттере команды.