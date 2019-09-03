"Тоттенхэм" представил комплект третьей формы

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"Тоттенхэм" представил комплект третьей формы

"Тоттенхэм" представил новый комплект формы на сезон-2019/20.

Техническим директором лондонского клуба является Nike.

Весь комплект выполнен в голубом и синем цветах с отсылкой к 90-м годам, кода за команду выступали Гленн Ходдл, Тедди Шерингем, Робби Кин и др.

Команда начнет играть в этой форме после старта еврокубковой кампании.

"Тоттенхэм" занимает 9 место турнирной таблицы АПЛ, набрав 5 очков.

А еще: "Арсенал" и "Тоттенхэм" сыграли вничью в феерическом матче| http://soccernews.ru
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