"Тоттенхэм" представил комплект третьей формы

"Тоттенхэм" представил новый комплект формы на сезон-2019/20.

Техническим директором лондонского клуба является Nike.

Весь комплект выполнен в голубом и синем цветах с отсылкой к 90-м годам, кода за команду выступали Гленн Ходдл, Тедди Шерингем, Робби Кин и др.

Introducing our third kit for 2019/20!



Available via our online shop from 8am on Wednesday 4 September.#MadeOfTottenham ⚪️ @nikefootball