"Тоттенхэм" представил новую домашнюю форму

"Тоттенхэм" провёл презентацию формы, в которой команда будет играть в домашних матчах следующего сезона.

Экипировка выполнена в традиционной для "шпор" бело-синей расцветке.

Технический спонсор английского клуба - компания Nike.

A fresh look for 2021/22!



⤵️ Check out our new @nikefootball home kit.#THFC ⚪️ #COYS