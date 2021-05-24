"Тоттенхэм" представил новую домашнюю форму

"Тоттенхэм" провёл презентацию формы, в которой команда будет играть в домашних матчах следующего сезона.

Экипировка выполнена в традиционной для "шпор" бело-синей расцветке.

Технический спонсор английского клуба - компания Nike.

A fresh look for 2021/22!



⤵️ Check out our new @nikefootball home kit.#THFC ⚪️ #COYS — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) May 24, 2021

"Тоттенхэм" финишировал на седьмом месте в АПЛ и получил право сыграть в Лиге Конференций.

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