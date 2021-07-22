"Тоттенхэм" представил новую гостевую форму

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"Тоттенхэм" представил новую гостевую форму

Лондонский "Тоттенхэм" официально презентовал новую форму, в которой команда будет играть в выездных матчах следующего сезона.

Экипировка не имеет чётких цветов и является коллективным творчеством местного комьюнити.

Технический спонсор английского клуба - компания Nike.

Не пропустите: "Тоттенхэм" завершает сделку по трансферу Голлини из "Аталанты". | http://soccernews.ru
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