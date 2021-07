"Тоттенхэм" представил новую гостевую форму

Лондонский "Тоттенхэм" официально презентовал новую форму, в которой команда будет играть в выездных матчах следующего сезона.

Экипировка не имеет чётких цветов и является коллективным творчеством местного комьюнити.

Технический спонсор английского клуба - компания Nike.

Describe this kit in one word ⤵️ pic.twitter.com/HJC4e0O0T8