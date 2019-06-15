"Тоттенхэм" представил список желаемых трансферов

"Тоттенхэм" планирует усилить команду несколькими футболистами этим летом. Об этом сообщает The Guardian.

Главный тренер команды Маурисио Почеттино показал список желаемых покупок президенту клуба Даниэлю Леви.

По информации издания, в этот список вошли:

Танги Ндомбеле из "Лиона", Райан Сессеньон из "Фулхэма", Николо Дзаньоло из "Ромы" и Донни ван де Бек из "Аякса".

"Тоттенхэм" не планирует тратить большую сумму на трансферы.

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