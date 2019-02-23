"Тоттенхэм" прервал серию из 4 побед в АПЛ

Сегодня, 23 февраля, "Тоттенхэм" проиграл "Бернли" (1:2) в рамках 27-го тура АПЛ.

Клуб из Тоттенема прервал серию из 4 побед подряд в чемпионате Англии и остался на 3-м месте.

"Тоттенхэм" занимает 3 место турнирной таблицы, отставая от лидирующего "Манчестер Сити" на 5 баллов. е.

Следующие матчи "Тоттенхэм" проведет с "Челси" и "Арсеналом".

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