"Тоттенхэм" прервал серию из 4 побед в АПЛ

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"Тоттенхэм" прервал серию из 4 побед в АПЛ

Сегодня, 23 февраля, "Тоттенхэм" проиграл "Бернли" (1:2) в рамках 27-го тура АПЛ.

Клуб из Тоттенема прервал серию из 4 побед подряд в чемпионате Англии и остался на 3-м месте.

"Тоттенхэм" занимает 3 место турнирной таблицы, отставая от лидирующего "Манчестер Сити" на 5 баллов. е. 

Следующие матчи "Тоттенхэм" проведет с "Челси" и "Арсеналом".

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1 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 65
2 Ливерпуль Ливерпуль 26 65
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 60
4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 26 51
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 26 50
6 Челси Челси 26 50
7 Уотфорд Уотфорд 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 26 39
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 36
10 Эвертон Эвертон 27 33
11 Борнмут Борнмут 26 33
12 Лестер Сити Лестер Сити 26 32
13 Бернли Бернли 27 30
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 26 27
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 26 27
16 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 26 25
17 Кардифф Сити Кардифф Сити 27 25
18 Саутгемптон Саутгемптон 26 24
19 Фулхэм Фулхэм 27 17
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