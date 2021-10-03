"Тоттенхэм" прервал серию из трех поражений подряд в АПЛ
Фото: инстаграм "Тоттенхэма"/Автор неизвестен
В матче 7-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" на своем поле победил "Астон Виллу" со счетом 2:1.
Победу лондонскому клубу принесли гол Пьера-Эмиля Хейбьерга и автогол Мэтта Таргетта. В составе гостей отличился Олли Уоткинс.
"Тоттенхэм" прервал серию из трех поражений подряд и с 12 очками поднялся на восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Астон Вилла" с 10 очками осталась на 10-й позиции.
"Тоттенхэм" – "Астон Вилла" - 2:1 (1:0)
Голы: Хейбьерг, 27 - 1:0, Уоткинс, 67 - 1:1, Таргетт, 71 (автогол) - 2:1
"Тоттенхэм": Льорис, Эмерсон, Дайер, Ромеро, Регилон, Сон Хын Мин, Лукас Моура, Хейбьерг, Ндомбеле (Ло Чельсо, 76), Скипп, Кейн.
"Астон Вилла": Мартинес, Хоз (Траоре, 80), Мингз, Конса, Таргетт, Кэш, Макгинн, Дуглас Луис, Рэмзи (Буэндиа, 69), Ингз, Уоткинс.
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