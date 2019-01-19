"Тоттенхэм" претендует на хавбека "Боруссии"

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"Тоттенхэм" претендует на хавбека "Боруссии"

"Тоттенхэм" претендует на полузащитника менхенгладбахской "Боруссии" Йонаса Хофманна, сообщает Goal.com со ссылкой на Bild.

По информации источника, "шпоры" уже вступили в переговоры касательно трансфера 26-летнего немца. "Жеребята" не хотят расставаться с одним из своих лидеров в январе, но желание самого футболиста может сыграть определяющую роль.

В текущем сезоне Хофманн сыграл за "Боруссию" 14 матчей, забил 6 голов и сделал 6 ассистов. Его трансферная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.

Не пропустите: "Рома" отказала "Тоттенхэму" в трансфере своего игрока. | http://soccernews.ru

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