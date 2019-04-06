"Тоттенхэм" претендует на одного из главных талантов английского футбола

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"Тоттенхэм" претендует на одного из главных талантов английского футбола

Полузащитник "Фулхэма" Райан Сессеньон привлёк внимание лондонского "Тоттенхэма", сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, "шпоры" намерены приложить максимум усилий, чтобы купить 18-летнего футболиста во время летнего трансферного окна.

"Дачники", которые уже потеряли шансы сохранить прописку в АПЛ, оценивают своего лидера в 46 миллионов евро.

 В текущем сезоне Сессеньон сыграл за "Фулхэм" 33 матча, забил 2 гола и сделал 6 ассистов.

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