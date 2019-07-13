"Тоттенхэм" претендует на трансферную цель "Арсенала"
"Тоттенхэм" пытается перехватить у "Арсенала" защитника "Сент-Этьена" Вильяма Салиба, сообщает Sky Sports.
По сведениям издания, "шпор" не смутил тот факт, что 18-летний француз практически оформил свой переход в стан "канониров", и они уверены, что игрок ещё может изменить свой выбор.
Ранее стало известно, что "Арсенал" договорился о трансфере Салиба за 30 миллионов евро. Ожидалось, что стороны заключат пятилетний контракт.
В минувшем сезоне перспективный футболист провёл за "Сент-Этьен" 19 матчей, результативными действиями не отличался.
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