"Тоттенхэм" претендует на трансферную цель "Арсенала"

"Тоттенхэм" пытается перехватить у "Арсенала" защитника "Сент-Этьена" Вильяма Салиба, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, "шпор" не смутил тот факт, что 18-летний француз практически оформил свой переход в стан "канониров", и они уверены, что игрок ещё может изменить свой выбор.

Ранее стало известно, что "Арсенал" договорился о трансфере Салиба за 30 миллионов евро. Ожидалось, что стороны заключат пятилетний контракт.

В минувшем сезоне перспективный футболист провёл за "Сент-Этьен" 19 матчей, результативными действиями не отличался.

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