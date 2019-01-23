"Тоттенхэм" претендует на трансферную цель "Барселоны"

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"Тоттенхэм" претендует на трансферную цель "Барселоны"

"Тоттенхэм" планирует приобрести игрока ПСЖ Адриена Рабьо. Об этом сообщает Paris United.

Английский клуб предлагает футболисту контракт, который уступает соглашению, предложенному "Барселоной". Рабьо хочет перейти в каталонский клуб, с которым предварительно обговорил контракт.

Изменить ситуацию намерен главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино, который сегодня, 23 января встретится с футболистом и попробует убедить перейти в состав "шпор".

Не пропустите: Рабьо может подать в суд на ПСЖ| http://soccernews.ru

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