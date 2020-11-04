"Тоттенхэм" превратил клубную базу в поле для гольфа ради Бэйла

Защитник "Тоттенхэма" Серхио Регилон рассказал, что его одноклубник Гарет Бэйл очень доволен возвращением в лондонский клуб.

"Гарет очень изменился после возвращения в "Тоттенхэм". Английский язык значит дня него все. Он не так плохо знает испанский, примерно также, как и я английский, но есть общение, привычки. Бэйл выглядит здесь намного счастливее, поэтому я не уверен, что он вернется в Мадрид.

На базе "Тоттенхэма" установили лунки для гольфа. Они сделали это ради Бэйла. Там маленькие поля, метров по 30, всего для него", - приводит слова Регилона Cadena SER.

В нынешнем сезоне 31-летний Бэйл провел за "Тоттенхэм" четыре матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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