"Тоттенхэм" превратил клубную базу в поле для гольфа ради Бэйла

Теги тоттенхэмгарет бэйлсерхио регилон

"Тоттенхэм" превратил клубную базу в поле для гольфа ради Бэйла

Защитник "Тоттенхэма" Серхио Регилон рассказал, что его одноклубник Гарет Бэйл очень доволен возвращением в лондонский клуб.

"Гарет очень изменился после возвращения в "Тоттенхэм". Английский язык значит дня него все. Он не так плохо знает испанский, примерно также, как и я английский, но есть общение, привычки. Бэйл выглядит здесь намного счастливее, поэтому я не уверен, что он вернется в Мадрид.

На базе "Тоттенхэма" установили лунки для гольфа. Они сделали это ради Бэйла. Там маленькие поля, метров по 30, всего для него", - приводит слова Регилона Cadena SER.

В нынешнем сезоне 31-летний Бэйл провел за "Тоттенхэм" четыре матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Не пропустите: Бэйл высказался о первом голе после возвращения в "Тоттенхэм". | http://soccernews.ru
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