"Тоттенхэм" презентовал новую форму

Лондонский "Тоттенхэм" показал новые комплекты домашней и гостевой формы на следующий сезон.

В родных стенах "шпоры" будут играть в традиционной бело-синей расцветке.

Our 2020/21 @nikefootball home kit.

В выездных играх у футболистов столичной команды будет экипировка тёмно-зелёного цвета.

Looking in our 2020/21 @nikefootball away kit!



Get yours now