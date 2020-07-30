"Тоттенхэм" презентовал новую форму

Лондонский "Тоттенхэм" показал новые комплекты домашней и гостевой формы на следующий сезон.

В родных стенах "шпоры" будут играть в традиционной бело-синей расцветке.

В выездных играх у футболистов столичной команды будет экипировка тёмно-зелёного цвета.

Технический спонсор клуба - компания Nike.

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