"Тоттенхэм" презентовал новую форму

Пресс-служба лондонского "Тоттенхэма" опубликовала видеопрезентацию новой третьей формы, в которой команда будет играть в сезоне 2020/21.

Экипировка выполнена в жёлтом цвете с тёмно-синей окантовкой на воротнике, рукавах футболки и гетрах.

Технический спонсор "шпор" - компания Nike.

Our new @nikefootball third kit for 2020/21!



.#THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/luiMsPsm0b