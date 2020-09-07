"Тоттенхэм" презентовал новую форму

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"Тоттенхэм" презентовал новую форму

Пресс-служба лондонского "Тоттенхэма" опубликовала видеопрезентацию новой третьей формы, в которой команда будет играть в сезоне 2020/21.

Экипировка выполнена в жёлтом цвете с тёмно-синей окантовкой на воротнике, рукавах футболки и гетрах.

Технический спонсор "шпор" - компания Nike.

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