"Тоттенхэм" презентовал новую форму

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"Тоттенхэм" презентовал новую форму

Лондонский "Тоттенхэм" представил третий комплект формы на сезон 2021/22.

Экипировка выполнена с использованием принтов и узоров, вдохновлённых улицами британской столицы.

Технический спонсор клуба - американская компания Nike.

По итогам 4 туров "Тоттенхэм" занимает 7-е место в таблице РПЛ, однако отстаёт от лидирующей тройки всего на 1 балл.

Не пропустите: Кейн готов продлить контракт с "Тоттенхэмом", но при одном условии. | http://soccernews.ru
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