"Тоттенхэм" презентовал новую форму на следующий сезон

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"Тоттенхэм" презентовал новую форму на следующий сезон

Лондонский "Тоттенхэм" провёл презентацию новой формы, в которой команда будет играть в сезоне 2019/20.

Домашняя версия экипировки - белая футболка и синие шорты, а гостевая - тёмно-синий цвет с узором на верхней части футболки.

Технический спонсор клуба - компания Nike.

В прошлом сезоне "Тоттенхэм" занял четвёртое место в АПЛ и дошёл до финала Лиги Чемпионов, где проиграл "Ливерпулю".

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