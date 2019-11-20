"Тоттенхэм" при Почеттино выдал худшее начало чемпионата с 2008 года

Сегодня, 19 ноября, стало известно, что пост главного тренера "Тоттенхэма" покинул Маурисио Почеттино. Gracenote live объяснил, почему руководство лондонского клуба пришло к такому решению.

После 12 туров АПЛ у "Тоттенхэма" 14 очков и 14 место в турнирной таблице. Это худший результат с сезона-2008/09, тогда команде удалось набрать лишь 12 очков после 12 туров.

23 ноября "шпоры" сыграют в гостях с "Вест Хэмом" в рамках 13-го тура АПЛ.

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