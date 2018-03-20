"Тоттенхэм" принял решение по будущему Алдервейрелда

Лондонский "Тоттенхэм" принял решение по будущему своего защитника Тоби Алдервейрелда, информирует HLN.

Так, по сведениям источника, по окончанию текущего сезона "шпоры" намерены расстаться с 29-летним беком, который отказался продлевать действующий контракт на условиях клуба. За бельгийца "Тоттенхэм" планирует получить порядка 50-ти миллионов евро.

В нынешнем сезоне Алдервейрелд сделал 1 результативную передачу в 17 матчах за свой клуб.

Напомним, Алдервейрелдом интересуется ПСЖ. | soccernews.ru