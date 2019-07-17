"Тоттенхэм" принял решение расстаться с тремя игроками

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"Тоттенхэм" принял решение расстаться с тремя игроками

"Тоттенхэм" определился со списком игроков, которые будут готовиться к новому сезону, сообщает официальный сайт клуба.

"Шпоры" приняли решение расстаться с защитником Дэнни Роузом, полузащитником Жоржем-Кевином Нкуду и нападающим Винсентом Янссеном. Этим игрокам дано разрешение искать себе новые команды.

Бен Дэвис, Кэмерон Картер-Викерс, а также Эрик Дайер продолжат восстанавливаться после травм на тренировочной базе. Серж Орье, Давинсон Санчес и Виктор Ваньяма присоединятся к "Тоттенхэму" после того, как вернутся из национальных сборных.

В итоге на сбор в Сингапуре отправятся:

вратари: Льорис, де Би, Гассанига, Уайтмен

защитники: Алдервейрелд, Фойт, Лайонс-Фостер, Танганга, Вертонген, Уокер-Питерс

полузащитники: Алли, Боуден, Эриксен, Георгиу, Ламела, Марш, Моура, Ндомбеле, Роулз, Сиссоко, Скипп, Уайт, Уинкс

нападающие: Кейн, Пэрротт, Сон Хын Мин.

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