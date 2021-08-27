"Тоттенхэм" продал Сиссоко в другой клуб АПЛ

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"Тоттенхэм" продал Сиссоко в другой клуб АПЛ

Фото: твиттер "Уотфорда"/Автор неизвестен

Французский полузащитник "Тоттенхэма" Мусса Сиссоко перешел в "Уотфорд", сообщается на официальном сайте "шершней".

Сумма трансфера составила 5,8 миллионов евро. "Уотфорд" и Сиссоко заключили контракт до лета 2023 года.

31-летний Сиссоко выступал за "Тоттенхэм" с 2016 года, провел за клуб 202 матча, забил пять голов и отдал 16 результативных передач. Ранее играл за "Ньюкасл" и "Тулузу". За сборную Франции сыграл 71 матч и забил два мяча. Финалист Лиги чемпионов сезона-2018/19.

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