"Тоттенхэм" продаст Виммера и Янссена в "Вест Бромвич" за 34 миллиона евро

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"Тоттенхэм" продаст Виммера и Янссена в "Вест Бромвич" за 34 миллиона евро

"Тоттенхэм" намерен избавиться от австрийского защитника Кевина Виммера и голландского нападающего Винсента Янссена, сообщает The Sun.

По сведениям издания, оба футболиста в ближайшее время перейдут в "Вест Бромвич", который заплатит за них в сумме 34 миллиона евро.

24-летний Виммер в прошлом сезоне провел за "Тоттенхэм" 10 матчей. На счету 23-летнего Янссена 35 поединков и 6 забитых мячей.

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