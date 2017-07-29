"Тоттенхэм" продлил Эдвардса

Хавбек "Тоттенхэма" Маркус Эдвардс подписал новый контракт с лондонским клубом, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, 18-летний футболист заключил с "шпорами" соглашение до лета 2020 года.

Стоит отметить, что Эдвардс, которого главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино сравнивает с Лионелем Месси, провёл за основную команду всего 1 матч.

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