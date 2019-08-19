"Тоттенхэм" продлил контракт с 22-летним хавбеком
"Тоттенхэм" продлил контракт с 22-летнем хавбеком Энтони Георгиу. Новый контракт футболиста с "шпорами" рассчитан до 2021 года.
@_Ant_georgiou has signed a new contract with the Club until 2021.— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 19 августа 2019 г.
He has now joined League One side @IpswichTown on loan until January.
All the best, Anthony! #THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/9uSASVEuBq
Отметим, что лондонский клуб сразу отдал полузащитника в аренду. До зимы он будет выступать в клубе третьего дивизиона Англии. В прошлом сезоне он в аренде играл за "Леванте".
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