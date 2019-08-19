"Тоттенхэм" продлил контракт с 22-летним хавбеком

Теги тоттенхэм

"Тоттенхэм" продлил контракт с 22-летним хавбеком"Тоттенхэм" продлил контракт с 22-летнем хавбеком Энтони Георгиу. Новый контракт футболиста с "шпорами" рассчитан до 2021 года.

Отметим, что лондонский клуб сразу отдал полузащитника в аренду. До зимы он будет выступать в клубе третьего дивизиона Англии. В прошлом сезоне он в аренде играл за "Леванте".

А еще: "Алавес" обыграл "Леванте" в первом туре Примеры (видеообзор матча)| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

ЦСКА внес 15-летнего голкипера Торопа в заявку на матч со "Спартаком"

ЦСКА внес 15-летнего голкипера Торопа в заявку на матч со "Спартаком"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 2 6
2 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 2 6
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2 4
4 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 2 4
5 Тоттенхэм Тоттенхэм 2 4
6 Борнмут Борнмут 2 4
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2 4
8 Эвертон Эвертон 2 4
9 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1 3
10 Бернли Бернли 2 3
11 Норвич Сити Норвич Сити 2 3
12 Лестер Сити Лестер Сити 1 1
13 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1 1
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2 1
15 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 2 1
16 Астон Вилла Астон Вилла 2 0
17 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 2 0
18 Саутгемптон Саутгемптон 2 0
19 Челси Челси 1 0
20 Уотфорд Уотфорд 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов