"Тоттенхэм" продлил контракт с Алдервейрелдом

Лондонский "Тоттенхэм" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Тоби Алдервейрелдом.

Стороны заключили соглашение до лета 2023 года. Предыдущий договор между "шпорами" и бельгийским центрбеком истекал по окончании нынешнего сезона.

Ранее 30-летний футболист хотел сменить клубную прописку, однако приход Жозе Моуринью на тренерский мостик "Тоттенхэма" переубедил его.

Алдервейрелд выступает за лондонский клуб с 2015 года, сыграл 179 матчей, забил 6 голов и сделал 5 ассистов.

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