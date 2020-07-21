"Тоттенхэм" продлил контракт с Дайером

Лондонский "Тоттенхэм" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Эриком Дайером.

Стороны заключили соглашение до июня 2024 года. Предыдущий договор истекал следующим летом.

26-летний Дайер выступает за "Тоттенхэм" с 2014 года, сыграл 239 матчей, забил 11 голов и сделал 11 ассистов.

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