"Тоттенхэм" продлил контракт с Деле Алли

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"Тоттенхэм" продлил контракт с Деле Алли

Лондонский "Тоттенхэм" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Деле Алли.

Новое соглашение между 22-летним футболистом и "шпорами" рассчитано до лета 2024 года.

Алли выступает за "Тоттенхэм" с 2015 года, сыграл 153 матча, забил 48 голов и сделал 41 ассист. Его трансферная стоимость оценивается в 100 миллионов евро.

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