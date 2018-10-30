"Тоттенхэм" продлил контракт с Деле Алли

Лондонский "Тоттенхэм" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Деле Алли.

Новое соглашение между 22-летним футболистом и "шпорами" рассчитано до лета 2024 года.

Алли выступает за "Тоттенхэм" с 2015 года, сыграл 153 матча, забил 48 голов и сделал 41 ассист. Его трансферная стоимость оценивается в 100 миллионов евро.

Не пропустите: На вингера "Барселоны" появился еще один претендент. | http://soccernews.ru