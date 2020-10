"Тоттенхэм" продлил контракт с Фойтом и отдал его в аренду "Вильярреалу"

"Тоттенхэм" продлил контракт с защитником Хуаном Фойтом. Об этом сообщается на официальном сайте.

После подписания нового соглашения, рассчитанного на три сезона, клуб отдал игрока в аренду. Нынешний розыгрыш 22-летний футболист проведет в "Вильярреале".

Juan Foyth has signed a new contract with the Club until 2023 and joined Spanish side Villarreal on loan for the remainder of the 2020/21 season.



