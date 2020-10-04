"Тоттенхэм" продлил контракт с Фойтом и отдал его в аренду "Вильярреалу"

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"Тоттенхэм" продлил контракт с Фойтом и отдал его в аренду "Вильярреалу"

"Тоттенхэм" продлил контракт с защитником Хуаном Фойтом. Об этом сообщается на официальном сайте.

После подписания нового соглашения, рассчитанного на три сезона, клуб отдал игрока в аренду. Нынешний розыгрыш 22-летний футболист проведет в "Вильярреале".

В "Тоттенхэме" Фойт выступает с лета 2017 года. В составе "шпор" он провел 32 игры и отметился 1 голом.

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