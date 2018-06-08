"Тоттенхэм" продлил контракт с голкипером

Теги тоттенхэммишель ворм

"Тоттенхэм" продлил контракт с голкипером"Тоттенхэм" продлил соглашение с вратарем Мишелем Вормом.

Соглашение с 34-летним голландцем действительно 2019 года.

Отметим, что Ворм не является основным голкипером "шпор". В минувшем сезоне он провел за "Тоттенхэм" 11 матчей.

Читайте:  "Спартак" может подписать игрока "Фиорентины"  | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Генеральная разминка перед Чемпионатом мира: Испания сыграет с Тунисом

Генеральная разминка перед Чемпионатом мира: Испания сыграет с Тунисом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов