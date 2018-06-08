"Тоттенхэм" продлил контракт с голкипером

"Тоттенхэм" продлил соглашение с вратарем Мишелем Вормом.

Соглашение с 34-летним голландцем действительно 2019 года.

Отметим, что Ворм не является основным голкипером "шпор". В минувшем сезоне он провел за "Тоттенхэм" 11 матчей.

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