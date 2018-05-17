"Тоттенхэм" продлил контракт с молодым игроком

"Тоттенхэм" объявил о продлении контракта с полузащитником Харри Уинксом, сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до лета 2023 года.

22-летний Уинкс является воспитанником "Тоттенхэма" и выступает за клуб с 2014 года. Он провел за клуб 61 матч и забил 1 гол. За сборную Англии сыграл 1 матч. Ориентировочная стоимость игрока составляет 15 миллионов евро.

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