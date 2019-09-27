"Тоттенхэм" продлил контракт с Сиссоко до 2023 года
"Тоттенхэм" подписал новый контракт с 30-летним полузащитником Муссой Сиссоко. Об этом "шпоры" сообщили на официальном сайте.
Соглашения француза с клубом рассчитано до 2023 года.
Сиссоко - воспитанник "Тулузы", за которую выступал с 2007 по 2013 года. В "Тоттенхэм" хавбек перешел в 2016 году из "Ньюкасла". В этом сезоне футболист участвовал в 6 матчах, отметившись 1 ассистом.
"Тоттенхэм" в турнирной таблице чемпионата Англии занимает 6 место.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|4
|12
|2
|Манчестер Сити
|4
|10
|3
|Лестер Сити
|4
|8
|4
|Кристал Пэлас
|4
|7
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|4
|7
|6
|Арсенал Лондон
|3
|6
|7
|Манчестер Юнайтед
|4
|5
|8
|Шеффилд Юнайтед
|4
|5
|9
|Челси
|4
|5
|10
|Тоттенхэм
|3
|4
|11
|Бернли
|4
|4
|12
|Эвертон
|3
|4
|13
|Саутгемптон
|4
|4
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|4
|15
|Борнмут
|4
|4
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|4
|4
|17
|Вулверхэмптон
|3
|3
|18
|Астон Вилла
|4
|3
|19
|Норвич Сити
|4
|3
|20
|Уотфорд
|4
|1