"Тоттенхэм" продлил контракт с Сиссоко до 2023 года

"Тоттенхэм" подписал новый контракт с 30-летним полузащитником Муссой Сиссоко. Об этом "шпоры" сообщили на официальном сайте.



Соглашения француза с клубом рассчитано до 2023 года.



Сиссоко - воспитанник "Тулузы", за которую выступал с 2007 по 2013 года. В "Тоттенхэм" хавбек перешел в 2016 году из "Ньюкасла". В этом сезоне футболист участвовал в 6 матчах, отметившись 1 ассистом.



"Тоттенхэм" в турнирной таблице чемпионата Англии занимает 6 место.

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