"Тоттенхэм" продлил контракт с Сон Хын Мином

Фото: сайт "Тоттенхэма"

"Тоттенхэм" продлил контракт с вингером Сон Хын Мином.

Как сообщает сайт клуба, новый договор будет действовать до лета 2025 года.

"Провести шесть лет в этом клубе - уже огромная честь для меня. "Тоттенхэм" проявил огромное уважение ко мне, и, конечно, я очень рад находиться здесь. Это мой дом, особенно когда на трибунах болельщики. Решение было очень легким. Я так счастлив быть здесь. Буду рад увидеть фанатов на трибунах снова", - заявил Сон.

29-летний игрок выступает за "Тоттенхэм" с 2015 года. За это время он провел 280 игр, забил 107 голов и отдал 64 ассиста.

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