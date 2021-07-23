"Тоттенхэм" продлил контракт с Сон Хын Мином
Фото: сайт "Тоттенхэма"
"Тоттенхэм" продлил контракт с вингером Сон Хын Мином.
Как сообщает сайт клуба, новый договор будет действовать до лета 2025 года.
"Провести шесть лет в этом клубе - уже огромная честь для меня. "Тоттенхэм" проявил огромное уважение ко мне, и, конечно, я очень рад находиться здесь. Это мой дом, особенно когда на трибунах болельщики. Решение было очень легким. Я так счастлив быть здесь. Буду рад увидеть фанатов на трибунах снова", - заявил Сон.
29-летний игрок выступает за "Тоттенхэм" с 2015 года. За это время он провел 280 игр, забил 107 голов и отдал 64 ассиста.
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