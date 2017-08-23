"Тоттенхэм" продлил контракт с Уокером-Питерсом



Защитник Кайл Уокер-Питерс подписал новый контракт с "Тоттенхэмом", сообщает официальный твиттер клуба.

Новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до лета 2020 года.

20-летний Уокер-Питерс выступает за "Тоттенхэм" с 2015 года и провел за клуб 1 матч. Сыграл 10 матчей за молодежную сборную Англии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 250 тысяч ерво.

Не пропустите: "Тоттенхэм" интересуется Бальде Кейта. | http://soccernews.ru