"Тоттенхэм" продлил контракт с Уокером-Питерсом

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"Тоттенхэм" продлил контракт с Уокером-Питерсом
Защитник Кайл Уокер-Питерс подписал новый контракт с "Тоттенхэмом", сообщает официальный твиттер клуба.

Новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до лета 2020 года.

20-летний Уокер-Питерс выступает за "Тоттенхэм" с 2015 года и провел за клуб 1 матч. Сыграл 10 матчей за молодежную сборную Англии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 250 тысяч ерво.

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