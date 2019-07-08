"Тоттенхэм" продлил контракты с двумя основными игроками
"Тоттенхэм" объявил о продлении контрактов с защитником Беном Дэвисом и полузащитником Харри Уинксом, сообщает официальный сайт клуба.
Оба футболиста подписали контракты с лондонским клубом до лета 2024 года.
23-летний Уинкс - воспитанник "Тоттенхэма". За лондонцев он провел 102 матча, забил два гола и отдал две результативные передачи.
26-летний Дэвис перешел в "Тоттенхэм" в 2014 году из "Суонси" за 13 миллионов евро. В составе шпор Дэвис сыграл в 168 матчей, забил четыре гола и отдал 16 результативных передач.
Не пропустите: "Ливерпуль" купит вундеркинда из "Фулхэма". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
ПСЖ накажет Неймара, который не прибыл на предсезонный сбор
-
"Зенит" объявил о переходе хавбека "Рубина" под музыку из "Санта-Барбары"
-
"Динамо" нацелилось на защитника сборной Бразилии
-
В России появились в продаже фарфоровые фигурки с изображениями Кокорина и Мамаева
-
Три российских клуба поборются за хавбека сборной Уругвая
Лента новостей
-
Кот-д'Ивуар победил Мали благодаря голу Заа и вышел в 1/4 финала Кубка Африки
-
1
"Рубин" иронично поблагодарил Сутормина, который перешел в "Зенит"
-
2
Четвертый игрок "Зенита" за неделю перешел в "Сочи"
-
"Тоттенхэм" продлил контракты с двумя основными игроками
-
У Балотелли возникли неприятности с итальянской полицией
-
ПСЖ накажет Неймара, который не прибыл на предсезонный сбор
-
Эрнандес: "Было бы здорово, если бы Гризманн стал игроком "Баварии"
-
"Зенит" объявил о переходе хавбека "Рубина" под музыку из "Санта-Барбары"
-
"Эвертон" готов заплатить 35 миллионов евро за форварда "Барселоны"
-
1
"Аякс" объявил о продлении контракта с Тадичем
-
"Лестер" совершил рекордный трансфер в истории, купив Тилеманса
-
"Динамо" нацелилось на защитника сборной Бразилии
-
Нето прокомментировал свой переход в "Барселону"
-
"Аугсбург" объявил о переходе бывшего защитника "Спартака"
-
"Барселона" представила нового вратаря команды
-
"Урал" креативно представил форму на новый сезон
-
Косиельни может вернуться во Францию
-
"Реал" хочет отказать "Атлетико" и продать Хамеса в "Наполи"
-
"Бавария" представила Эрнандеса, который был куплен за 80 миллионов евро
-
В России появились в продаже фарфоровые фигурки с изображениями Кокорина и Мамаева
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16