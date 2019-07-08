"Тоттенхэм" продлил контракты с двумя основными игроками

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"Тоттенхэм" продлил контракты с двумя основными игроками

"Тоттенхэм" объявил о продлении контрактов с защитником Беном Дэвисом и полузащитником Харри Уинксом, сообщает официальный сайт клуба.

Оба футболиста подписали контракты с лондонским клубом до лета 2024 года.

23-летний Уинкс - воспитанник "Тоттенхэма". За лондонцев он провел 102 матча, забил два гола и отдал две результативные передачи.

26-летний Дэвис перешел в "Тоттенхэм" в 2014 году из "Суонси" за 13 миллионов евро. В составе шпор Дэвис сыграл в 168 матчей, забил четыре гола и отдал 16 результативных передач.

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