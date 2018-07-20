"Тоттенхэм" продлил соглашение с Сон Хын Мином

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"Тоттенхэм" продлил соглашение с Сон Хын Мином

Хавбек "Тоттенхэма" Сон Хын Мин продлил соглашение с клубом.

Как сообщает официальный сайт "шпор", новое соглашение будет действовать до июня 2023 года.

В прошлом сезоне на счету Сона 18 голов и 11 ассистов в 53 матчах.

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Комментарии
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ну и рожа у тебя шарапов хех

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