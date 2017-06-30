"Тоттенхэм" продлил Триппьера

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"Тоттенхэм" продлил Триппьера

Защитник "Тоттенхэма" Киран Триппьер подписал новый контракт с лондонским клубом, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, стороны заключили соглашение до лета 2022 года. В ближайшее время о сделке объявят официально.

В минувшем сезоне 26-летний Триппьер сыграл за "Тоттенхэм" 22 матча и сделал 6 результативных передач.

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