"Тоттенхэм" продлил Триппьера

Защитник "Тоттенхэма" Киран Триппьер подписал новый контракт с лондонским клубом, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, стороны заключили соглашение до лета 2022 года. В ближайшее время о сделке объявят официально.

В минувшем сезоне 26-летний Триппьер сыграл за "Тоттенхэм" 22 матча и сделал 6 результативных передач.

Не пропустите: "Тоттенхэм" интересуется Кингом. | http://soccernews.ru