"Тоттенхэм" продлит контракт с одним из своих лидеров

Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли в ближайшее время подпишет новый контракт с клубом.

Как сообщает Sky Sports, стороны близки к завершению переговоров. Условия сделки остаются неизвестны, однако напомним, что действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до 2022 года.

В этом сезоне на счету Алли два гола в шести матчах.

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