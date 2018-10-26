"Тоттенхэм" продлит контракт с одним из своих лидеров

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"Тоттенхэм" продлит контракт с одним из своих лидеров

Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли в ближайшее время подпишет новый контракт с клубом.

Как сообщает Sky Sports, стороны близки к завершению переговоров. Условия сделки остаются неизвестны, однако напомним, что действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до 2022 года.

В этом сезоне на счету Алли два гола в шести матчах.

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