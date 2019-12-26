"Тоттенхэм" продлит контракт с основным хавбеком

Теги тоттенхэмэрик дайер

"Тоттенхэм" продлит контракт с основным хавбеком

"Тоттенхэм" планирует предложить новый контракт полузащитнику Эрику Дайеру, сообщает The Telegraph.

После того, как клуб возглавил португалец Жозе Моуринью, англичанин стал регулярно выходить на поле, поэтому передумал менять команду.

Нынешний контракт хавбека с клубом истекает летом 2021 года. Его зарплата составляет 4,5 миллиона евро в год.

В нынешнем сезоне 25-летний Дайер провел за "Тоттенхэм" 13 матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу.

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