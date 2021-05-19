"Тоттенхэм" проиграл "Астон Вилле", "Эвертон" переиграл "Вулверхэмптон"

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В рамках 37-го тура АПЛ "Тоттенхэм" уступил "Астон Вилле".

"Шпоры" по-прежнему занимают шестое место, имея одинаковое количество очков с "Вест Хэмом". "Молотобойцы" проведут свой матч позже.

"Тоттенхэм" - "Астон Вилла" 1:2

Голы: Бергвейн, 8 - 1:0, Регилон (аг), 20 - 1:1, Уоткинс, 39 - 1:2

"Тоттенхэм": Льорис, Алдервейрелд, Танганга (Доэрти, 83), Регилон, Дайер, Хейбьерг, Уинкс (Ндомбеле, 74), Бергвейн (Бэйл, 72), Алли, Сон Хын Мин, Кейн.

"Астон Вилла": Мартинес, Хоз, Конса, Таргетт, Мингз, Накамба, Грилиш (Дуглас Луис, 73), Макгинн, Эль-Гази, Траоре, Уоткинс.



В другом мачте "Эвертон" минимально переиграл "Вулверхэмптон".

Благодаря победе "ириски" поднялись на восьмое место и сравнялись по очкам с "Тоттенхэмом".

"Эвертон" - "Вулверхэмптон" 1:0

Гол: Ришарлисон, 48 - 1:0

"Эвертон": Пикфорд, Кин, Мина, Динь, Коулмэн (Дэвис, 82), Дукуре (Холгейт, 90), Сигурдссон (Андре Гомеш, 86), Аллан, Годфри, Ришарлисон, Кэлверт-Льюин.

"Вулверхэмптон": Радди, Семеду, Аит-Нури, Килмен, Боли (Дендонкер, 80), Моутинью (Витинья, 80), Гиббс-Уайт (Виллиан Жозе, 68), Траоре, Рубен Невеш, Коуди, Фабиу Силва.



"Ньюкасл" - "Шеффилд Юнайтед" 1:0

Гол: Уиллок, 45 - 1:0

"Ньюкасл": Дубравка, Дамметт, Крафт, Фернандес, Ритчи, Уиллок (Кэрролл, 85), Мерфи, Альмирон, Шелви, Сен-Максимен (Лонгстафф, 71), Жоэлинтон (Гэйл, 46).

"Шеффилд Юнайтед": Рэмсдейл, Стивенс, Иган, Башем, Богл (Серики, 90), Джеббисон, Норвуд, Осборн (Брюстер, 67), Флек, Робинсон, Макголдрик.

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