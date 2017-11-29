"Тоттенхэм" проиграл четвертый раз в сезоне, столько же, сколько за весь прошлый сезон

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"Тоттенхэм" проиграл четвертый раз в сезоне, столько же, сколько за весь прошлый сезон

В матче 14-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" на выезде уступил "Лестеру" со счетом 1:2.

Это поражение стало для лондонского клуба уже четвертым в этом сезоне. Стоит отметить, что в прошлом сезоне "шпоры" проиграли всего четыре встречи.

После этого матча "Тоттенхэм" остался на пятом месте, но теперь его могут обойти "Ливерпуль" и "Бернли".

Не пропустите: Жаркая концовка и справедливый итог: "Лестер" обыгрывает "Тоттенхэм". | http://soccernews.ru

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5 Тоттенхэм 13 24
6 Ливерпуль 13 23
7 Бернли 13 22
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