"Тоттенхэм" проиграл четвертый раз в сезоне, столько же, сколько за весь прошлый сезон

В матче 14-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" на выезде уступил "Лестеру" со счетом 1:2.

Это поражение стало для лондонского клуба уже четвертым в этом сезоне. Стоит отметить, что в прошлом сезоне "шпоры" проиграли всего четыре встречи.

После этого матча "Тоттенхэм" остался на пятом месте, но теперь его могут обойти "Ливерпуль" и "Бернли".

Не пропустите: Жаркая концовка и справедливый итог: "Лестер" обыгрывает "Тоттенхэм". | http://soccernews.ru