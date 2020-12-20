"Тоттенхэм" проиграл "Лестеру" в матче АПЛ

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"Тоттенхэм" проиграл "Лестеру" в матче АПЛ

В рамках 14-го тура АПЛ "Лестер" на выезде обыграл "Тоттенхэм".

Благодаря победе "Лестер" поднялся на второе место. "Тоттенхэм" идет четвертым.

"Тоттенхэм" - "Лестер" 0:2

Голы: Варди (пен), 45 - 0:1, Алдервейрелд (аг), 59 - 0:2

"Тоттенхэм": Льорис, Алдервейрелд, Регилон, Орье (Уинкс, 64), Дайер, Ло Чельсо (Лукас Моура, 49), Сиссоко, Хейбьерг, Ндомбеле (Бэйл, 46), Сон Хын Мин, Кейн.

"Лестер": Шмейхель, Джастин, Эванс, Фофана, Кастань (Амарти, 60), Мэддисон, Тилеманс, Ндиди, Барнс (Прат, 84), Олбрайтон, Варди.               

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