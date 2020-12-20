"Тоттенхэм" проиграл "Лестеру" в матче АПЛ
В рамках 14-го тура АПЛ "Лестер" на выезде обыграл "Тоттенхэм".
Благодаря победе "Лестер" поднялся на второе место. "Тоттенхэм" идет четвертым.
"Тоттенхэм" - "Лестер" 0:2
Голы: Варди (пен), 45 - 0:1, Алдервейрелд (аг), 59 - 0:2
"Тоттенхэм": Льорис, Алдервейрелд, Регилон, Орье (Уинкс, 64), Дайер, Ло Чельсо (Лукас Моура, 49), Сиссоко, Хейбьерг, Ндомбеле (Бэйл, 46), Сон Хын Мин, Кейн.
"Лестер": Шмейхель, Джастин, Эванс, Фофана, Кастань (Амарти, 60), Мэддисон, Тилеманс, Ндиди, Барнс (Прат, 84), Олбрайтон, Варди.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18