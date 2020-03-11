"Тоттенхэм" проиграл "Лейпцигу" в ответном матче 1/8 финала ЛЧ и вылетел из турнира

"Тоттенхэм" проиграл "РБ Лейпциг" в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

В составе победителей отметились Марсель Забитцер, оформивший дубль, и Эмиль Форсберг.

"РБ Лейпциг" - "Тоттенхэм" - 3:0 (2:0)

Голы: Забитцер, 10 - 1:0, Забитцер, 21 - 2:0, Форсберг, 87 - 3:0

"РБ Лейпциг": Гулачи, Мукиеле (Адамс, 56), Хальстенберг, Клостерманн, Анхелиньо, Лаймер, Забитцер (Форсберг, 87), Нкунку (Айдара, 59), Упамекано, Шик, Вернер.

"Тоттенхэм": Льорис, Орье, Алдервейрелд, Танганга, Алли, Уинкс, Лукас Моура, Сессеньон, Ламела, Ло Чельсо (Жедсон Фернандеш, 80), Дайер.

Общий счет по итогам двух встреч - 4:0 в пользу немецкого клуба. "Тоттенхэм", проиграв два матча, заканчивает выступление в Лиге Чемпионов.

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