"Тоттенхэм" проиграл "Лидсу", потерпев первое поражение в АПЛ после увольнения Моуринью
Фото твиттер АПЛ
В рамках 35-го тура АПЛ "Лидс" в родных стенах оказался сильнее "Тоттенхэма".
"Шпоры" проиграли со счётом 1:3. Для них это первое поражение в чемпионате после смены тренера. Уволив Жозе Моуринью, команда дважды победила.
"Лидс" – "Тоттенхэм" - 3:1
Голы: 1:0 – 13 Даллас, 1:1 – 25 Сон Хын Мин, 2:1 – 42 Бэмфорд, 3:1 – 84 Родриго.
"Лидс": Мелье, Даллас, Эйлинг, Льоренте, Кох, Харрисон, Клих (Филлипс, 90), Алиоски, Стрейк, Бэмфорд (Родриго, 79), Робертс (Рафинья, 58).
"Тоттенхэм": Льорис, Алдервейрелд, Регилон, Орье, Дайер, Хейбьерг, Ло Чельсо (Ндомбеле, 80), Бэйл (Лукас Моура, 67), Алли (Ламела, 67), Сон Хын Мин, Кейн.
Набрав три очка, "Лидс" поднялся с 11-го на 9-е место в турнирной таблице лиги. "Тоттенхэм" остаётся 6-м.
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|27
|57
|3
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|27
|50
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|Челси
|27
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|Манчестер Юнайтед
|27
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|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
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|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
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|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
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|13
|Кристал Пэлас
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
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|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
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|18