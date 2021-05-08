"Тоттенхэм" проиграл "Лидсу", потерпев первое поражение в АПЛ после увольнения Моуринью

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В рамках 35-го тура АПЛ "Лидс" в родных стенах оказался сильнее "Тоттенхэма".

"Шпоры" проиграли со счётом 1:3. Для них это первое поражение в чемпионате после смены тренера. Уволив Жозе Моуринью, команда дважды победила.

"Лидс" – "Тоттенхэм" - 3:1

Голы: 1:0 – 13 Даллас, 1:1 – 25 Сон Хын Мин, 2:1 – 42 Бэмфорд, 3:1 – 84 Родриго.

"Лидс": Мелье, Даллас, Эйлинг, Льоренте, Кох, Харрисон, Клих (Филлипс, 90), Алиоски, Стрейк, Бэмфорд (Родриго, 79), Робертс (Рафинья, 58).

"Тоттенхэм": Льорис, Алдервейрелд, Регилон, Орье, Дайер, Хейбьерг, Ло Чельсо (Ндомбеле, 80), Бэйл (Лукас Моура, 67), Алли (Ламела, 67), Сон Хын Мин, Кейн.

Набрав три очка, "Лидс" поднялся с 11-го на 9-е место в турнирной таблице лиги. "Тоттенхэм" остаётся 6-м.

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