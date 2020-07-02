"Тоттенхэм" проиграл "Шеффилду" в матче АПЛ

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"Тоттенхэм" проиграл "Шеффилду" в матче АПЛ

В рамках 32-го тура АПЛ "Шеффилд" одержал победу над "Тоттенхэмом".

Благодаря победе "Шеффилд" поднялся на седьмое место, а "шпоры" остались на девятом.

"Шеффилд Юнайтед" - "Тоттенхэм" 3:1

Голы: Берге, 31 - 1:0, Муссе, 69 - 2:0, Макберни, 84 - 3:0, Кейн, 90 - 3:1

"Шеффилд Юнайтед": Хендерсон, Болдок, Иган, Робинсон, Стивенс, Осборн, Берге, Норвуд, Башем, Макголдрик (Муссе, 63), Макберни (Фримэн, 90).

"Тоттенхэм": Льорис, Орье (Ндомбеле, 71), Санчес, Дэвис (Вертонген, 81), Дайер, Лукас Моура, Сиссоко (Алли, 71), Бергвейн (Ламела, 56), Ло Чельсо, Сон Хын Мин, Кейн.

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