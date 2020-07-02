"Тоттенхэм" проиграл "Шеффилду" в матче АПЛ
В рамках 32-го тура АПЛ "Шеффилд" одержал победу над "Тоттенхэмом".
Благодаря победе "Шеффилд" поднялся на седьмое место, а "шпоры" остались на девятом.
"Шеффилд Юнайтед" - "Тоттенхэм" 3:1
Голы: Берге, 31 - 1:0, Муссе, 69 - 2:0, Макберни, 84 - 3:0, Кейн, 90 - 3:1
"Шеффилд Юнайтед": Хендерсон, Болдок, Иган, Робинсон, Стивенс, Осборн, Берге, Норвуд, Башем, Макголдрик (Муссе, 63), Макберни (Фримэн, 90).
"Тоттенхэм": Льорис, Орье (Ндомбеле, 71), Санчес, Дэвис (Вертонген, 81), Дайер, Лукас Моура, Сиссоко (Алли, 71), Бергвейн (Ламела, 56), Ло Чельсо, Сон Хын Мин, Кейн.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18