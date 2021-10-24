"Тоттенхэм" проиграл "Вест Хэму", "Лестер" обыграл "Брентфорд"

Фото: твиттер "Лестера"

В рамках 9-го тура АПЛ "Вест Хэм" переиграл "Тоттенхэм".

Благодаря победе "Вест Хэм" поднялся на четвертое место. "Тоттенхэм" идет шестым.

"Вест Хэм" - "Тоттенхэм" 1:0

Гол: Антонио, 72 - 1:0

"Вест Хэм": Фабианьски, Джонсон, Огбонна, Зума, Крессуэлл, Соучек, Райс, Форнальс, Антонио, Бенрахма (Лансини, 85), Боуэн (Доусон, 90).

"Тоттенхэм": Льорис, Эмерсон, Дайер, Ромеро, Регилон (Хиль, 84), Сон Хын Мин, Лукас Моура (Бергвейн, 90), Хейбьерг, Ндомбеле (Ло Чельсо, 84), Скипп, Кейн.



В другом матче "Лестер" добыл выездную победу над "Брентфордом", что позволило "лисам" выйти на 9-е место.

"Брентфорд" - "Лестер" 1:2

Голы: Тилеманс, 14 - 0:1, Йоргенсен, 60 - 1:1, Мэддисон, 73 - 1:2

"Брентфорд": Райя, Йоргенсен, Янссон, Пиннок (Айер, 46), Генри, Канос, Нергор, Йенсен, Оньека (Годдос, 76), Тоуни, Мбемо (Форсс, 57).

"Лестер": Шмейхель, Рикарду Перейра, Эванс, Амарти, Сеюнджю (Вестергор, 68), Кастань, Тилеманс, Мэддисон (Перес, 78), Сумаре, Варди (Дака, 46), Ихеаначо.

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