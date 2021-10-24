"Тоттенхэм" проиграл "Вест Хэму", "Лестер" обыграл "Брентфорд"

Теги тоттенхэмвест хэм юнайтедлестер ситибрентфорд

"Тоттенхэм" проиграл "Вест Хэму", "Лестер" обыграл "Брентфорд"Фото: твиттер "Лестера"

В рамках 9-го тура АПЛ "Вест Хэм" переиграл "Тоттенхэм".

Благодаря победе "Вест Хэм" поднялся на четвертое место. "Тоттенхэм" идет шестым.

"Вест Хэм" - "Тоттенхэм" 1:0

Гол: Антонио, 72 - 1:0

"Вест Хэм": Фабианьски, Джонсон, Огбонна, Зума, Крессуэлл, Соучек, Райс, Форнальс, Антонио, Бенрахма (Лансини, 85), Боуэн (Доусон, 90).

"Тоттенхэм": Льорис, Эмерсон, Дайер, Ромеро, Регилон (Хиль, 84), Сон Хын Мин, Лукас Моура (Бергвейн, 90), Хейбьерг, Ндомбеле (Ло Чельсо, 84), Скипп, Кейн.


В другом матче "Лестер" добыл выездную победу над "Брентфордом", что позволило "лисам" выйти на 9-е место.

"Брентфорд" - "Лестер" 1:2

Голы: Тилеманс, 14 - 0:1, Йоргенсен, 60 - 1:1, Мэддисон, 73 - 1:2

"Брентфорд": Райя, Йоргенсен, Янссон, Пиннок (Айер, 46), Генри, Канос, Нергор, Йенсен, Оньека (Годдос, 76), Тоуни, Мбемо (Форсс, 57).

"Лестер": Шмейхель, Рикарду Перейра, Эванс, Амарти, Сеюнджю (Вестергор, 68), Кастань, Тилеманс, Мэддисон (Перес, 78), Сумаре, Варди (Дака, 46), Ихеаначо.

Читайте также: "Манчестер Сити" разгромил "Бернли" и вышел на 2-е место в АПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал" обыграл "Барселону" в первом Эль Класико сезона

"Реал" обыграл "Барселону" в первом Эль Класико сезона

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов