"Тоттенхэм" проиграл "Вест Хэму", "Лестер" обыграл "Брентфорд"
Фото: твиттер "Лестера"
В рамках 9-го тура АПЛ "Вест Хэм" переиграл "Тоттенхэм".
Благодаря победе "Вест Хэм" поднялся на четвертое место. "Тоттенхэм" идет шестым.
"Вест Хэм" - "Тоттенхэм" 1:0
Гол: Антонио, 72 - 1:0
"Вест Хэм": Фабианьски, Джонсон, Огбонна, Зума, Крессуэлл, Соучек, Райс, Форнальс, Антонио, Бенрахма (Лансини, 85), Боуэн (Доусон, 90).
"Тоттенхэм": Льорис, Эмерсон, Дайер, Ромеро, Регилон (Хиль, 84), Сон Хын Мин, Лукас Моура (Бергвейн, 90), Хейбьерг, Ндомбеле (Ло Чельсо, 84), Скипп, Кейн.
В другом матче "Лестер" добыл выездную победу над "Брентфордом", что позволило "лисам" выйти на 9-е место.
"Брентфорд" - "Лестер" 1:2
Голы: Тилеманс, 14 - 0:1, Йоргенсен, 60 - 1:1, Мэддисон, 73 - 1:2
"Брентфорд": Райя, Йоргенсен, Янссон, Пиннок (Айер, 46), Генри, Канос, Нергор, Йенсен, Оньека (Годдос, 76), Тоуни, Мбемо (Форсс, 57).
"Лестер": Шмейхель, Рикарду Перейра, Эванс, Амарти, Сеюнджю (Вестергор, 68), Кастань, Тилеманс, Мэддисон (Перес, 78), Сумаре, Варди (Дака, 46), Ихеаначо.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18