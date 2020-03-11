"Тоттенхэм" проиграл все матчи немецким клубам в этой Лиге Чемпионов

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"Тоттенхэм" проиграл все матчи немецким клубам в этой Лиге Чемпионов

В нынешнем розыгрыше Лиги Чемпионов "Тоттенхэм" неудачно сыграл с немецкими клубами, утверждает Sports.ru.

"Шпоры" проиграли два матча "Баварии" и две встречи "Лейпцигу с общим счетом 3:14.

Таким образом, подопечные Жозе Моуринью закончили выступление в Лиге Чемпионов на стадии 1/8 финала.

А еще: "Тоттенхэм" проиграл "Лейпцигу" в ответном матче 1/8 финала ЛЧ и вылетел из турнира| http://soccernews.ru
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