"Тоттенхэм" проиграл все матчи немецким клубам в этой Лиге Чемпионов

В нынешнем розыгрыше Лиги Чемпионов "Тоттенхэм" неудачно сыграл с немецкими клубами, утверждает Sports.ru.

"Шпоры" проиграли два матча "Баварии" и две встречи "Лейпцигу с общим счетом 3:14.

Таким образом, подопечные Жозе Моуринью закончили выступление в Лиге Чемпионов на стадии 1/8 финала.

А еще: "Тоттенхэм" проиграл "Лейпцигу" в ответном матче 1/8 финала ЛЧ и вылетел из турнира| http://soccernews.ru