"Тоттенхэм" проигрывает и дает шанс "Челси" приблизиться и другие результаты 37-го тура АПЛ

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"Тоттенхэм" проигрывает и дает шанс "Челси" приблизиться и другие результаты 37-го тура АПЛ

Представляем результаты 37-го тура АПЛ.

"Вест Бромвич" – "Тоттенхэм" 1:0

Гол: Ливермор, 90 - 1:0

"Вест Бромвич": Фостер, Доусон, Гиббс, Ньом, Хегази, Филлипс, Ливермор, Брант, Макклейн, Родригес (Шадли, 79), Рондон (Старридж, 74).

"Тоттенхэм": Льорис, Санчес, Вертонген (Льоренте, 85), Роуз, Алдервейрелд, Эриксен, Ваньяма, Ламела (Лукас Моура, 78), Алли (Сон Хын Мин, 67), Триппьер, Кейн.

Предупреждения: Хегази (61), Ньом (65), Роуз (65), Макклейн (79), Брант (82).


"Уотфорд" – "Ньюкасл" 2:1

Голы: Перейра, 2 - 1:0, Грэй, 28 - 2:0, Перес, 55 - 2:1

"Уотфорд": Карнезис, Кэткарт, Холебас, Янмат, Кабаселе, Капу, Дукуре, Хьюз, Перейра (Деулофеу, 56), Дини (Мариаппа, 62), Грэй (Ришарлисон, 80).

"Ньюкасл": Дубравка, Лежен, Ласселс, Дамметт, Кенеди, Мерфи (Ритчи, 53), Диаме (Мерино, 84), Шелви, Манкильо (Йедлин, 67), Перес, Гэйл.

Предупреждения: Перес (42), Кабаселе (58), Холебас (72).


"Лестер" – "Вест Хэм" 0:2

Голы: Жоау Мариу, 34 - 0:1, Нобл, 64 - 0:2

"Лестер": Хэймер, Фукс, Магуайр, Морган, Беналуан, Марез, Иборра (Драгович, 46), Чоудури (Ихеаначо, 61), Адриен Силва, Диабате (Грэй, 61), Варди.

"Вест Хэм": Адриан, Сабалета, Крессуэлл, Огбонна, Масуаку, Жоау Мариу, Нобл, Лансини (Кэрролл, 75), Куяте, Арнаутович (Фернандеш, 79), Райс.

Предупреждения: Арнаутович (41), Крессуэлл (49), Драгович (64).


"Борнмут" – "Суонси" 1:0

Гол: Фрэйзер, 37 - 1:0

"Борнмут": Бегович, Кук, Аке, Дэниэлс, Фрэнсис, Серман, Фрэйзер, Пью (Гослинг, 78), Кук, Кинг, Уилсон.

"Суонси": Фабианьски, Моусон, Фернандес, Ольссон, Робертс, Кэрролл, Ки Сон Ен (Нарсинх, 78), Айю, Дайер (Абрахам, 59), ван дер Хорн (Кинг, 72), Айю.

Предупреждения: Ольссон (36), Кинг (51), ван дер Хорн (58), Моусон (70), Кинг (82). | http://soccernews.ru  

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 35 93
2 Манчестер Юнайтед 36 77
3 Ливерпуль 36 72
4 Тоттенхэм 36 71
5 Челси 35 66
6 Арсенал Лондон 35 57
7 Бернли 36 54
8 Эвертон 37 49
9 Лестер Сити 36 44
10 Ньюкасл Юнайтед 36 41
11 Кристал Пэлас 37 41
12 Борнмут 37 41
13 Уотфорд 37 41
14 Брайтон & Хоув Альбион 36 40
15 Вест Хэм Юнайтед 36 38
16 Хаддерсфилд Таун 35 35
17 Саутгемптон 36 33
18 Суонси Сити 36 33
19 Вест Бромвич Альбион 37 31
20 Сток Сити 37 30
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